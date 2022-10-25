Сотрудники Twitter раскритиковали план Маска уволить 75% персонала Сотрудники Twitter раскритиковали план Маска уволить 75% персонала после покупки соцсети

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Lool Press

Сотрудники компании Twitter составили черновой вариант открытого письма, в котором раскритиковали план предпринимателя Илона Маска уволить почти 75% персонала в случае приобретения соцсети, пишет журнал Time. По их словам, это решение нанесет ущерб способности компании работать в интересах общественного диалога, подрывает доверие пользователей и клиентов к платформе и является актом запугивания работников. Сотрудники потребовали от «нынешнего и будущего руководства» уважения, безопасности и защиты своих прав и льгот.

Мы требуем, чтобы к нам относились с достоинством, а не как к каким-то пешкам в игре, которую ведут миллиардеры, — подчеркивается в письме.

По данным издания, пока неизвестно, сколько сотрудников компании подписали письмо. Подписи будут опубликованы, только когда будет «набрана критическая масса» поддержки инициативы.

Ранее глава ассоциации соцсетей и IT-эксперт Владимир Зыков предположил, что Маск решил сократить штат Twitter из-за намерения избавиться от преданных прежнему руководству сотрудников. По его мнению, предприниматель оставит костяк штата, приведет своих людей и, возможно, постепенно заменит остальных сотрудников, что типично для компаний, где сменился владелец. Кроме того, таким способом он может пытаться сократить и издержки.