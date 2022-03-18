Сотрудники компании Disney задержаны по подозрению в педофилии

В американском штате Флорида полиция задержала 108 подозреваемых проституток, их клиентво и совратителей малолетних. Среди задержанных оказались отставнйо судья и четверо сотрудников компании Disney. Об этом сообщает CBS. Аресты стали результатом шестидневной операции под названием «Мартовское огорчение — 2», которая проводилась методом «ловли на живца».

Агент полиции, выдававший себя в социальных сетях за 14-летнюю девочку, собрал улики для задержания пляжного спасателя с одного из курортных комплексов, принадлежащих компании Disney. Мужчина в ходе переписки прислал своё непристойное фото.

Ещё трое сотрудников компании — работник ресторана и два IT-специалиста — были пойманы на том, что пытались воспльзоваться услугами проституток.

Я уверен, что Disney недоволен. Бьюсь об заклад, что его жена недовольна. Но зато мы довольны тем, что его арестовали, — заявил шериф округа Польк Грэйди Джадда.

Согласно информации СМИ, трое сотрудников Disney были отправлены в неоплчиваемые отпуска. от одного сотрудника компания открестилась.

Также обвинение в попытке воспользоваться проституткой было предъявлено 66-летнему бывшему судье. Он запросил себе адвоката.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейн Веласкес может сесть в тюрьму на 20 лет за то, что стрелял в пикап, в котором находился Гарри Гуларте, обвиняемый в совращении несовершеннолетних

Тем временем, в России вступил в силу закон, предусматривающий наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов-рецидивистов. Он распространяется также на тех, кто совершил насильственные действия над двумя или более несовершеннолетними лицами.