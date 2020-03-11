Три человека, работающие в международном аэропорту калифорнийского города Сан-Хосе, оказались инфицированы коронавирусом. Анализы на наличие в их организмах COVID-19 дали положительные результаты.
Речь идёт о сотрудниках Администрации транспортной безопасности США,
Офицеры получают медицинскую помощь, а все их коллеги, которые контактировали с ними за последние 14 дней, проходят карантин в домашних условиях, — заявили в ведомстве.
Как писал NEWS.ru, в Соединённых Штатах выявлено уже больше тысячи человек, заразившихся коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен