Три человека, работающие в международном аэропорту калифорнийского города Сан-Хосе, оказались инфицированы коронавирусом. Анализы на наличие в их организмах COVID-19 дали положительные результаты.

Речь идёт о сотрудниках Администрации транспортной безопасности США, уточняет NBC Bay Area.

Офицеры получают медицинскую помощь, а все их коллеги, которые контактировали с ними за последние 14 дней, проходят карантин в домашних условиях, — заявили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, в Соединённых Штатах выявлено уже больше тысячи человек, заразившихся коронавирусом.

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