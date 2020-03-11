В США заразившихся коронавирусом насчитывается уже больше тысячи человек. Положительные результаты дали анализы, взятые у 1004 человек в 37 штатах и столичном округе Колумбия.

Умерло не менее 31 человека. Параллельно университет Джона Хопкинса, который также ведёт статистику, насчитал 971 случай заражения и 28 смертей, пишет New York Times. По состоянию на 10 марта официальные...