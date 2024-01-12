Сотрудникам студий Disney грозит массовое сокращение Reuters: около 300 сотрудников Disney могут потерять работу в ближайшие месяцы

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Walt Disney’s Pixar Animation Studios намерено сократить рабочие места в связи с завершением производства целой серии различных проектов, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По его данным, свыше 300 человек могут потерять работу в ближайшие месяцы, что составляет примерно 20% от общего числа сотрудников.

Массовые сокращения затронут сотрудников студии Pixar, расположенной в Эмервилле, штат Калифорния. Руководство студии ранее наняло новых специалистов для работы над сериалами для стриминговых сервисов. После завершения работы над сериалами у студии «больше сотрудников, чем нужно». Предполагается, что под сокращение попадут свыше 300 человек, однако некоторые источники Reuters утверждают, что руководству Pixar лишь предстоит определить число увольняемых. В свою очередь представители головного офиса Disney пока не подтвердили слухи о массовом сокращении.

Как сообщалось ранее, компания Google уволила свыше 100 разработчиков голосового помощника Google Assistant. Причиной увольнения стало стремление руководства компании сократить расходы. Отмечается, что работу также потеряли инженеры и разработчики аппаратного обеспечения ассистента.