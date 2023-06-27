Сотрудникам Госдепа запретили говорить об инциденте с ЧВК «Вагнер» Axios: Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг ЧВК «Вагнер»

Фото: IMAGO/Leon Kuegeler/photothek.de/Global Look Press

Вечером 23 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен разослал сотрудникам американского внешнеполитического ведомства по всему миру срочную телеграмму, в которой содержался запрет на комментарии о разворачивающейся в России попытке мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, в случае вопросов о происходящем в РФ представители американской дипломатии должны были говорить, что США следят за ситуацией.

В письме также отмечалось, что за ходом событий наблюдают сам Блинкен и его ближайшее профессиональное окружение. По словам одного из источников портала, который получил соответствующую телеграмму, у адресатов возникло впечатление, что Белый дом хотел гарантировать, что ни один из сотрудников Госдепа не скажет ничего, что позволит создать впечатление о причастности США к кризису в РФ.

Еще один собеседник издания, также сотрудник Госдепа, предположил, что Блинкен хотел дождаться более подробной картины происходящего, после чего мог начинать комментировать случившееся.

Ранее Блинкен в эфире телеканала CNN заявил, что ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России. Он отказался давать оценку этим событиям и их последствиям для властей РФ, сославшись на недостаток информации.

В свою очередь американские СМИ сообщили, что разведслужбы США знали о готовящемся в России мятеже, хотя им и не была известна точная дата. Белый дом был проинформирован о подготовке мятежа, но публично эта информация не разглашалась, поскольку Вашингтон опасался обвинений со стороны Москвы в организации госпереворота.