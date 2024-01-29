Сотрудникам ЦРУ запретили заходить в Telegram на работе Bloomberg: аналитикам российского отдела ЦРУ запретили пользоваться Telegram

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Аналитикам российского отдела ЦРУ запретили заходить в Telegram с компьютеров на рабочем месте, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Мессенджер вызывает повышенный интерес у экспертов службы в связи с публикациями российских военных блогеров.

По данным агентства, аналитикам также запрещается пользоваться Telegram на личных гаджетах, пока они находятся на работе. В случаях, когда им необходимо получить доступ к мессенджеру, они должны покидать территорию комплекса ЦРУ.

В публикации отмечается, что разведка США в настоящее время усиливает работу в сфере анализа информации из открытых источников. Для этого разрабатывается нацстратегия OSINT, направленная на координацию, сбор данных и создание инструментов по улучшению такой работы. Реализация стратегии намечена на ближайшие месяцы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разведки разных стран мира часто прибегают к средствам массовой информации, в том числе к социальным сетям, чтобы рекрутировать новых сотрудников. Он в шутку посоветовал ЦРУ обратить внимание на российскую соцсеть «ВКонтакте», которая пользуется у россиян большей популярностью, чем американский Twitter (X).