Сотрудник OceanGate предупреждал об опасности затерянного батискафа «Титан» AP: сотрудник OceanGate Expeditions предупреждал об опасности затерянного у «Титаника» батискафа

Фото: OceanGate

Батискаф Titan

Сотрудник компании OceanGate Expeditions Дэвид Лохридж еще в 2018 году предупреждал об опасности использования батискафа «Титан» при погружении к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщает Associated Press. По данным агентства, он утверждал, что судно должно пройти дополнительные испытания, в противном случае членов экипажа могут ждать печальные последствия.

По информации AP, руководство OceanGate Expeditions отказалось проводить дополнительные испытания для батискафа и устанавливать специальный иллюминатор, который можно было бы использовать на необходимой глубине без риска. После неоднократных обращений Лохриджа он был уволен.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.