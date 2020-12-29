Сотрудник медцентра в США умышленно испортил сотни доз вакцины

https://static.news.ru/photo/73f5854a-4b48-11eb-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Costa1ftg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из сотрудников американского медицинского центра Aurora Medical Center намеренно испортил порядка 500 доз вакцины от коронавируса.

Инцидент произошёл в городе Графтон (штата Висконсин). Работник центра, имя которого не называется, изъял из холодильника 57 упаковок с препаратом компании Moderna и не вернул их обратно. По причине нарушения условий хранения сотни доз вакцины пришли в негодность и их пришлось выбросить.

Полиция занялась расследованием произошедшего. В этом ей помогают ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Работник центра сознался в содеянном, но мотивы его поступка пока не называются, сообщает телеканал WBAY.

Ранее NEWS.ru писал, что у медбрата из американского города Сан-Диего выявили коронавирус спустя восемь дней после вакцинации препаратом Pfizer. Прививку он сделал 18 декабря, а в канун Рождества после работы почувствовал ухудшение самочувствия, появилась боль в мышцах, озноб, усталость. После праздника медбрат сдал тест на коронавирус и результат оказался положительным.

Инфекционист Кристиан Рамерс заявил, что медбрат мог заразиться как до вакцинации, так и после неё. Он пояснил, что защита от коронавируса вырабатывается примерно через 10–14 дней после прививки.