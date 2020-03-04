https://static.news.ru/photo/8f4311ac-5eb1-11ea-b68b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Global Look Press

Инфицирование COVID-19 диагностировали подрядчику Facebook, работающему в офисе в Сиэтле. Это первый известный случай заражения сотрудника компании коронавирусом.

Последний раз заражённый был в офисе 21 февраля. Вечером 4 марта Facebook предупредил работников о закрытии здания до 9 марта, уточняет Bloomberg.

Компания разрешила Всемирной организации здравоохранения бесплатно публиковать рекламные объявления про вирус нового типа.

Ранее об инфицировании своих сотрудников коронавирусом сообщила компания Amazon. Два случая заражения были выявлены в Италии, ещё один — в США.

Как писал NEWS.ru, в штате Вашингтон, где расположен Сиэтл, из-за распространения COVID-19 был введён режим чрезвычайного положения. От вируса там скончались 10 человек.