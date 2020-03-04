Инфицирование COVID-19 диагностировали подрядчику Facebook, работающему в офисе в Сиэтле. Это первый известный случай заражения сотрудника компании коронавирусом.
Последний раз заражённый был в офисе 21 февраля. Вечером 4 марта Facebook предупредил работников о закрытии здания до 9 марта,
Компания разрешила Всемирной организации здравоохранения бесплатно публиковать рекламные объявления про вирус нового типа.
Ранее об инфицировании своих сотрудников коронавирусом сообщила компания Amazon. Два случая заражения были выявлены в Италии, ещё один — в США.
Как писал NEWS.ru, в штате Вашингтон, где расположен Сиэтл, из-за распространения COVID-19 был введён режим чрезвычайного положения. От вируса там скончались 10 человек.
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