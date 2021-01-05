Сотрудник Facebook рассказал о причинах удаления аккаунта Трампа

https://static.news.ru/photo/1822e708-51a6-11eb-bb81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Bulling via imago-images.de/Global Look press

Аккаунт действующего президента США Дональда Трампа в Facebook был заблокирован, так как компания пыталась помешать своим сотрудникам обсуждать главу государства и события, произошедшие у Капитолия в Вашингтоне.

Дональд Трамп непосредственно спровоцировал штурм Капитолия. Мы должны удалить его аккаунт немедленно. Сейчас не время для полумер, — написал сотрудник Facebook на частной странице компании в соцсети Workplace.

В Facebook пытались добиться реальных изменений в «поведении» действующего президента. По мнению другого сотрудника соцсети, молчание руководства корпорации разочаровывает, в худшем случае это является преступлением. Об этом сообщает издание Fox Business.

Ранее генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы до окончания срока его полномочий. По словам бизнесмена, публикации действующего президента создают угрозу мирному переходу власти.

Как сообщал NEWS.ru, cоцсети Facebook и Instagram 7 января вслед за Twitter не просто прекратили доступ к последним записям президента США Дональда Трампа, но и заморозили его учётные записи. Руководство крупнейших интернет-площадок решило, что фразы Трампа с призывами к протестующим разойтись по домам и пожелания «мира» вместе с утверждением «мы вас любим» являются нарушениями и вместо критики лишь разжигают насилие.