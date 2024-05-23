Сотни самолетов Boeing могут взорваться в небе Daily Mail: у 300 Boeing нашли взрывоопасную неисправность электрооборудования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проверка выявила неисправность электрооборудования у 300 Boeing 777, которые используются компаниями United и American Airlines, сообщает Daily Mail. По данным журналистов, проблема найдена в электрооборудовании и может привести к возгоранию и взрыву топливных баков на крыльях воздушных судов.

Обнаружение неисправности показывает, что еще почти 300 самолетов Boeing потенциально подвержены риску, включая самолеты, используемые United и American Airlines, — указывает издание.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило официальное предупреждение о необходимости устранить неисправность. По оценке организации, на исправление системы безопасности потребуется $113,53 млрд, а на замену запчастей, из-за которых повышается риск взрыва, — $98 за каждый Boeing 777.

Ранее инженер американской корпорации Boeing Сэм Салехпур заявил о наличии серьезных дефектов в самолетах 777 и 787 Dreamliner. По его словам, речь идет о крошечных зазорах в фюзеляжах, что приводит к большему износу самолета и может вызвать катастрофические последствия.

Салехпур пояснил, что проблемы возникли при изменении процесса установки и скрепления крупных секций фюзеляжа. Инженер подчеркнул, что конструкции поставляются для сборки в виде нескольких частей, которые в местах соединения имеют неодинаковую форму.