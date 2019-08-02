Житель штата Калифорния записал на видео сотни мёртвых пчёл, которые лежат на тротуаре возле вышки высокоскоростного мобильного Интернета 5G.
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У них есть эти вещи, и они даже не знают, безопасны ли они для людей, — подчеркнул он.
Он не смог найти трупы пчёл за пределами радиуса действия вышки.
Как ранее писал News.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что в ближайшее время будет сделано два заявления о развитии мобильного Интернета пятого поколения и широкополосной Сети в стране.