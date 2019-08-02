Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Житель штата Калифорния записал на видео сотни мёртвых пчёл, которые лежат на тротуаре возле вышки высокоскоростного мобильного Интернета 5G.

Автор размещённых на YouTube кадров считает, что смерть насекомых свидетельствует о небезопасности передатчика для окружающей среды.

У них есть эти вещи, и они даже не знают, безопасны ли они для людей, — подчеркнул он.

Он не смог найти трупы пчёл за пределами радиуса действия вышки.

Как ранее писал News.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что в ближайшее время будет сделано два заявления о развитии мобильного Интернета пятого поколения и широкополосной Сети в стране.

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