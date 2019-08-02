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Американский певец Ар Келли, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних, в ходе заседания в суде Нью-Йорка не признал вину. В свою очередь судья отказал его адвокатам отпустить обвиняемого под залог.

Судья принял во внимание опасения обвинителя в том, что в таком случае тот может скрыться или пытаться препятствовать правосудию, сообщает Variety. Помимо соблазнения юных партнёров Ар Келли обвиняют в распространении...