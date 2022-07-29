«Состоялась откровенная беседа»: Блинкен заявил, что поговорил с Лавровым ТАСС: Блинкен и Лавров провели телефонные переговоры

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, заявил госсекретарь в ходе брифинга в Вашингтоне, пишет ТАСС. Блинкен рассказал, что диалог с российским коллегой получился откровенным и прямолинейным. Дипломаты обсудили ситуацию на Украине, возможность обмена российских и американских граждан, находящихся в заключении в США и России.

Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа, — заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона наложить больше санкций в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины. Мир не признает подобных действий со стороны РФ, заявил Блинкен.

Кроме того, как отметил американский дипломат, он призвал российскую сторону выполнять обязательства по поставкам зерна с Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин пока не планирует переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Вопросы по поводу планируемого на тот момент разговора Лаврова с Блинкеном он призвал адресовать официальному представителю российского МИД Марии Захаровой.