Составлен список западных журналистов, которые любят и уважают Россию

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Приезд в Россию американского журналиста Такера Карлсона показал, что на Западе есть люди, которые внимательно относятся к заявлениям Москвы. Кто из журналистов на Западе выступал в поддержку России и уважительно отзывался о ней?

Как Такер Карлсон добивался интервью с Путиным

В 2024 году американский журналист получил возможность взять интервью у президента Владимира Путина. Он заверил, что разговор с российским лидером выйдет без цензуры и монтажа. Запись появится на сайте журналиста и будет доступна бесплатно.

MSNBC отмечает, что еще в 2019 году на телеканале Fox News Такер Карлсон заявлял, что в конфликте между Россией и Украиной он «болеет за Россию».

Как пишет Axios, летом 2021 года стало известно, что Карлсон пытался договориться об интервью с Путиным. Журналист Fox News говорил, что американские спецслужбы перехватили его переписку с российской стороной и установили за ним слежку. Агентство национальной безопасности отрицало это. В декабре 2021 года Карлсона раскритиковали в соцсетях и СМИ, когда он заявил, что Россия разместила военные силы на границе с Украиной из-за угрозы со стороны НАТО. В Конгрессе США предлагали выслать его в Россию.

В январе 2022 года телеведущий Fox News объявил, что «ложь, которую распространяют американские СМИ, подталкивает нас (США. — NEWS.ru) к ужасной войне с Россией». Карлсон критиковал за воинственную риторику американского конгрессмена Джейми Раскина (демократ назвал Россию «мировым центром ненависти к феминисткам, геям и трансгендерам» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и требовал поддерживать Украину).

C 2022 году Такер Карлсон начал чаще упоминаться в российских СМИ. Его позицию положительно оценивали в России. Сенатор Ольга Ковитиди в связи с его приездом в Москву отметила, что «желание [Карлсона] разобраться в истинном положении вещей заслуживает уважения».

Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/TASS Такер Карлсон

Как ход спецоперации оценил Сеймур Хёрш

Известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии провел расследование обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток». 6 февраля Сеймур Херш в годовщину выхода своего расследования заявил, что Германия оказалась «в состоянии политического и экономического хаоса» после подрыва «Северных потоков». По версии журналиста, газопроводы были подорваны силами специального назначения США для того, чтобы не допустить сохранения экономических связей между Россией и Германией.

Летом 2023 года в эфире авторской программы британского политика Джорджа Гэллоуэя на YouTube Хёрш заявлял, что большинство стран мира поддерживает Россию, что США потеряли доверие международного сообщества и что украинское контрнаступление на Запорожье «заранее обречено».

Что Скотт Риттер говорит о поражениях ВСУ

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, бывший колумнист The Huffington Post и сотрудник Специальной комиссии ООН долгое время последовательно критикует политику США по смене режимов в странах Ближнего Востока и поддержке Украины.

Скотт Риттер в апреле 2022 года обвинил националистические подразделения Нацгвардии Украины в массовом убийстве мирного населения в городе Буча под Киевом. В качестве военного эксперта он регулярно комментирует события на Украине российским СМИ. Риттер утверждает, что провал контрнаступления Украины привел к «военно-гражданскому кризису», а ВСУ могут уже в «январе-феврале» 2024 года поднять восстание против Зеленского.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Скотт Риттер

Что сказал о России полковник Дуглас Макгрегор

Полковник Сухопутных войск и бывший советник главы Пентагона при администрации Трампа в 2014 году поддержал в эфире телеканала RT воссоединение Крыма с Россией.

Макгрегор объяснил начало СВО на Украине самозащитой России. По его словам, российская политика никогда не представляла угрозы для стран Восточной Европы и США вынудили РФ вмешаться в происходящее на Украине.

В начале 2024 года бывший советник Пентагона заявил, что провалы на Украине «выставили США посмешищем на весь мир». Он предсказал, что конфликт на Украине закончится в нынешнем году и катастрофическим поражением для ВСУ.

Что сказал о Москве радикальный инфлюенсер Джексон Хинкл

Джексон Хинкл приобрел известность, комментируя происходящее на Ближнем Востоке и стал одним из крупных политических комментаторов в соцсети X (ранее Twitter). Он называл себя «MAGA-коммунистом», поддерживал Дональда Трампа и восхищался как ультраправыми, так и Иосифом Сталиным.

Американский блогер и политический комментатор, бывший возлюбленный мисс Россия Анны Линниковой, неоднократно восторгался РФ — во время посещения страны он объявил, что «Москва красивее Нью-Йорка», а обслуживание в российских ресторанах лучше.

«Если вы сравните Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном — да тут просто великолепно. Это изумительное место. Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. Тут нет бездомных людей, которые пытаются напасть на тебя просто за то, что ты рядом с ними дышишь. И наркоманов тут нет. <...> Тут очень чисто», — рассказал Хинкл.

После выхода в сентябре 2023 года передачи, в которой он восхищался Москвой, его YouTube канал был заблокирован.

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