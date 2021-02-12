Соседи попытались выселить Трампа из его клуба

https://static.news.ru/photo/a6774d64-6ed4-11eb-9e2b-96000091f725_660.jpg Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Press

Соседи бывшего президента Дональда Трампа заявили, что он не может жить в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде, так как оно является частным клубом. Однако защита политика отмечает, что он является сотрудником учреждения, что позволяет ему жить в клубе.

Жалобу на Трампа получили местные власти и Секретная служба США. Авторы письма напомнили, что с 1993 года Мар-а-Лаго является общественным клубом, что не позволяет кому-либо проживать на его территории. Причиной такого отношения стали опасения местных жителей, что проживание Трампа будет привлекать к этому месту самых активных «сторонников беззакония».

Однако Трамп занимает должность президента клуба, что делает его формальным сотрудником организации. Правило о запрете на проживание на этой территории не касается работников и Трамп может жить в клубе, передаёт The New York Times.

Трамп стал единственным президентом США, получившим два импичмента в палате представителей. Но при этом оба раза он был оправдан сенаторами. Второй процесс проходил уже после того, как Дональд Трамп покинул пост президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, «не подлежит сомнению». Верхняя палата Конгресса США 13 февраля не набрала необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента бывшему хозяину Белого дома.