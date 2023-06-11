Стал известен преемник Джорджа Сороса WSJ: Сорос передал контроль над своей фондовой империей младшему сыну Александру

Фото: Ronald Zak/AP/TASS

Американский миллиардер, финансист и филантроп Джордж Сорос

Американский филантроп и финансист Джордж Сорос передал контроль над своей фондовой империей младшему сыну Александру, пишет The Wall Street Journal. В декабре Алекса Сороса назначили председателем совета директоров фондов миллиардера, также под началом 92-летнего отца он занимает пост президента в комитете политических действий.

По информации издания, 37-летний Алекс Сорос является единственным членом семьи в инвестиционном комитете, который может контролировать компанию Soros Fund Management, управляющую средствами семейного фонда. Предполагается, что большая часть из $25 млрд, которые составляет империя, направят в фонд «Открытое общество» (внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций). При этом еще около $125 млн, по данным WSJ, будут выделены для комитета политических действий.

Сорос-младший рассказал, что продолжит поддержку левых политиков в США. По его словам, их взгляды с отцом во многом совпадают, при этом Алекс хочет активнее участвовать в поддержке избирательных прав и права на аборты. Сын Сороса также признался, что его беспокоит возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США в 2024 году.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla, владелец Twitter Илон Маск признался, что Джордж Сорос напоминает ему злодея Магнето из комиксов Marvel. Маск заявил, что благотворительная деятельность Сороса лишь прикрытие, а его истинной целью является «разрушение самой ткани цивилизации», поскольку финансист «ненавидит человечество».