Суд обязал экс-адвоката Трампа выплатить $148 млн за вмешательство в выборы

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руди Джулиани

Соратник и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани должен выплатить более $148 млн двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия за вмешательство в выборы. Соответствующее решение вынес суд присяжных в Вашингтоне, пишет Politico.

Вердикт был вынесен после 10 часов совещаний. Восемь членов коллегии присяжных обязали Джулиани выплатить по $16 млн сотруднице избиркома Руби Фримен и ее дочери Шэй Мосс, которых он обвинил в манипуляциях с бюллетенями, а также по 20 миллионов долларов за эмоциональный ущерб. Из постановления также следует, что соратник Трампа должен выплатить штраф в размере $75 млн, который призван «удержать его от подобных клеветнических нападок в будущем».

Как пишет Politico, 79-летний Джулиани находится в тяжелом финансовом положении. В начале судебного процесса адвокат соратника Трампа заявил, что решение о возмещении ущерба в десятки миллионов долларов станет для его подзащитного «гражданским эквивалентом смертной казни». Поэтому выплата средств Фримен и Мосс остается под вопросом.

Ранее президент США Джо Байден назвал проводимое в отношении него расследование об импичменте «политическим трюком» республиканцев. По его мнению, республиканцы в палате представителей заняты атаками на него, хотя могли бы улучшить жизнь американцев.