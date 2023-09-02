Соратник и адвокат Трампа не признал вину во вмешательстве в выборы Адвокат Трампа Джулиани не признал вину во вмешательстве в выборы в 2020 году

Фото: shutterstock.com

Руди Джулиани

Соратник и адвокат бывшего лидера США Дональда Трампа Руди Джулиани не признал вину во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году в штате Джорджия, сообщает CNN со ссылкой на поданное суду округа Фултон в штате Джорджия ходатайство правозащитника. Юрист также отказался от права предстать лично перед судом.

Рудольф Джулиани <...> отказывается от официального предъявления обвинений, признает себя невиновным по всем пунктам вышеуказанного обвинительного заключения и оставляет за собой право требовать рассмотрения дела судом присяжных, — сказано в документе.

Процедура предъявления обвинения Джулиани должна была состояться на следующей неделе.

Ранее Трамп отказался признавать вину по делу о вмешательстве в выборы. Миллиардер также отказался от очного зачтения обвинений.

По версии следствия, после выборов президента США в 2020 году Трамп требовал от должностных лиц штата Джорджия найти недостающие для его победы голоса. Сам он считает обвинения в свой адрес преследованием политических оппонентов.

25 августа Трамп был доставлен в тюрьму округа Фултон для прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. Там политик провел около 20 минут, и это позволило ему собрать рекордную сумму пожертвований, в частности за счет продажи сувенирной продукции вроде футболок с фотографией самого Трампа в тюрьме. В общей сложности за один день предвыборный штаб республиканца заработал $4,18 млн.