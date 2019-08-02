https://static.news.ru/photo/5d504ef4-b555-11e9-a37a-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Джо Байден остаётся самым популярным кандидатом от Демократической партии для участия в выборах президента 2020 года.

По итогам двух раундов дебатов, видеть Байдена кандидатом в президенты в 2020 году хотят 32% вероятных избирателей на демократических праймериз, сообщает « Интерфакс » со ссылкой опрос, проведённый компанией Morning Consult.

На втором месте после экс-вице-президента расположился сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (18%), на третьем — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (15%), на четвёртом — сенатор от Калифорнии Камала Харрис (10%).

В двухдневных дебатах претендентов на участие в президентских выборах США от Демократической партии приняли участие 20 потенциальных кандидатов. Опрос компания Morning Consult провела 1 августа, в нём участвовали 2419 зарегистрированных избирателей, которые собираются голосовать на демократических праймериз или кокусах.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп считает, что экс-вице-президент Джо Байден лидирует в рейтинге кандидатов на пост главы Белого дома, потому что так хотят Россия и Китай.

Новые опросы общественного мнения демонстрируют отставание Трампа на 10 процентных пунктов. Лидер рейтинга — бывший вице-президент Джозеф Байден, который баллотируется от Демократической партии. Если бы выборы, которые намечены на 2020 год, состоялись завтра, то бывший вице-президент победил бы с 53% поддержки. За Трампа готовы проголосовать 43% респондентов.

Ранее Байден заявил, что намерен продлить договор СНВ-3 (стратегических наступательных вооружений) с Россией, если он победит на президентских выборах. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на эти обещания отметил, что Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене и он наследник линии Обамы. Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном.