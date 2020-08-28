Соперник Трампа обвинил его в намерении скрыть «вмешательство» РФ в выборы

https://static.news.ru/photo/8ee717ec-ea95-11ea-a03f-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Democratic National Convention/Global Look Press

Главный конкурент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США — кандидат от демократов Джо Байден — обвинил его в попытке скрыть от американцев действия России, которые якобы помогут хозяину Белого дома переизбраться на новый срок.

По мнению Байдена, Трамп вновь рассчитывает на поддержку со стороны Москвы, что поможет ему скрыть «ужасающие провалы», которые ввергли США в «многочисленные кризисы». Именно с этой целью прекращены брифинги по вопросам безопасности выборов для членов комитетов по разведке палат американского конгресса, сообщает «Интерфакс».

Ранее глава национальной разведки США Джон Рэтклифф объявил, что прекращает брифинги в связи с неоднократными утечками информации. Трамп его решение одобрил. По его словам, в комитете палаты представителей по разведке завелись «стукачи».

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп предложил Байдену вместе сдать тест на наркотики. Он считает, что его оппонент употребляет запрещённые вещества, поскольку «внезапно» стал выступать лучше на дебатах.