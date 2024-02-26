Соперница Трампа лишилась финансирования от крупного спонсора Bloomberg: Хейли лишилась финансирования после проигрыша Трампу в Южной Каролине

Фото: Sean Rayford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никки Хейли

Организация «Американцы за процветание» (AFP Action) остановила финансирование предвыборной кампании кандидата в президенты США Никки Хейли после ее проигрыша Дональду Трампу на праймериз в Южной Каролине. Уточняется, что AFP Action вложила $32 млн в соответствующие мероприятия, сообщает Bloomberg.

Учитывая трудности, с которыми далее придется столкнуться на праймериз в других штатах, мы не верим, что какая-либо сторонняя организация сможет существенно изменить ситуацию, чтобы открыть ей путь к победе, — заявила старший советник AFP Action.

Согласно представленным данным, решение о прекращении финансирования было принято через день после того, как Хейли набрала на 20% меньше голосов, чем Трамп. Ранее она занимала пост губернатора Южной Каролины и была постоянным представителем США при ООН во время президентства Трампа.

Ранее Трамп признался, что не рассчитывал на столь убедительную победу на праймериз в штате Южная Каролина. По словам политика, он никогда не видел «такого единения» в рядах республиканцев. Согласно представленным данным, экс-президент США набрал более 60,7% голосов после подсчета 65% бюллетеней. На втором месте оказалась Хейли с результатом 38,6% голосов.