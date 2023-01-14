Соосновательница BLM объявила о превращении США в полицейское государство

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Соучредитель движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе Мелина Абдулла заявила в интервью РИА Новости, что США все сильнее превращаются в полицейское государство, где правоохранительные органы потребляют все больше государственного финансирования. Таким образом она прокомментировала случаи гибели американских граждан от рук офицеров полиции.

В США 2-3 января произошло по меньшей мере три резонансных случая гибели гражданских лиц от рук правоохранителей. Ситуация вновь оживила в обществе дискуссию о необходимости реформ полиции. Одним из погибших стал двоюродный брат Мелины Абдуллы Кинан Андерсон. Также от выстрелов полицейских погибли 45-летний Такар Смит и 35-летний Оскар Санчес.

Мы должны убрать полицию оттуда, где ей явно не место. Полиция действует по принципу экспансии. Они в действительности пытаются завладеть все большим и большим количеством ресурсов. Они движутся к полицейскому государству, — заявила Абдулла.

Она также подчеркнула, что американскую правоохранительную систему невозможно изменить к лучшему.

В то же время эксперт полиции и правозащитница Шерил Дорси выразила недовольство теми методами, которые использовались при задержании Андерсона. Она отметила, что в его отношении применялся электрошокер, хотя на месте происшествия находились несколько офицеров, которые вполне могли обезвредить задержанного.

По мнению Дорси, правоохранители периодически применяют чрезмерную силу к задержанным и это приводит к летальным исходам. При этом она отметила, что одной более тщательной подготовки полицейских недостаточно, чтобы предотвратить трагедии.

Движение BLM выступает за прекращение финансирования полиции и ведет борьбу за «расовую справедливость» с помощью погромов в разных городах США.

Ранее профессор философии из Университета Де Поля в американском штате Иллинойс Джейсон Хилл заявил, что США находятся в состоянии культурной войны, которая может перерасти в гражданскую. Связано это с тем, что в стране уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых американцев.

В свою очередь член Совфеда Алексей Пушков в своём Telegram-канале рассказал о том, что в США происходит вариант «борьба с расизмом наоборот» — ситуация, когда «либеральная публика, поддерживавшая BLM и её эксцессы», начинает массово скупать средства самозащиты и укреплять дома от погромщиков. Так он прокомментировал закон штата Калифорния, согласно которому за преступления, совершённые на сумму до $950, виновные не несут ответственности перед законом. В качестве подтверждения слов Пушков сослался на статью Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.