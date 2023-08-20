Сооснователь Adobe Джон Уорнок умер на 83-м году жизни

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Джон Уорнок

Сооснователь Adobe и создатель PDF Джон Уорнок скончался в возрасте 82-х лет, говорится в заявлении компании. По ее данным, Уорнок умер в кругу своей семьи.

Причины смерти не уточняются. Джон Уорнок и вместе с Чарльзом Гешке создали Adobe 40 лет назад после ухода из Xerox. Они начали с языка описания страниц PostScript, который используется для печати.

Уорнок ушел с поста генерального директора компании в 2000 году, но до 2017-го оставался председателем правления. Позже он вошел в совет директоров Adobe.

Двумя годами ранее в США скончался один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке. Ему был 81 год. Гешке проживал в Калифорнии. Смерть наступила 16 апреля. Причина смерти не уточнялась.

Ранее, 19 августа, актер и один из ведущих артистов волгоградского Нового экспериментального театра Сергей Викторов умер на 58-м году жизни, говорится в сообщении театра в соцсетях. Причина смерти артиста не указана.

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