Солдата из США осудили во Владивостоке: кто он – вор, абьюзер, шпион?

Фото: Илья Аверьянов/РИА Новости

Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока

Американский сержант Гордон Блэк оказался на скамье подсудимых во Владивостоке. Что о деле пишут СМИ на Западе, обвиняют ли американца в шпионаже и почему называют вором и абьюзером?

Какое решение принял суд по Гордону Блэку

19 июня Первомайский районный суд Владивостока признал американского военнослужащего Гордона Блэка виновным по делу об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) и краже (ст. 158 УК РФ). Вины в угрозе убийством он так и не признал.

Блэка приговорили к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Обвинение просило на 11 месяцев больше. Кроме того, суд обязал Блэка возместить 10 тыс. руб., которые он украл у своей русской девушки Александры Ващук. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Кем был Гордон Блэк до того, как попал в Россию

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее сержантом-инструктором в 8-й армии США на базе Кэмп Хамфрис. Дома в США у него остались жена и ребенок. 10 апреля он подал заявление о постоянной смене дислокации, хотел вернуться в Техас.

Но вместо того, чтобы улететь в Америку, он отправился в Китай, а потом во Владивосток. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Его жена Меган рассказала, что узнала о его русской подружке в январе 2022 года, а через пять месяцев они подали на развод. Жена не знала, что он поехал в РФ.

2 мая 2024 года Блэк был арестован: Ващук заявила на него в полицию после того, как он в очередной раз избил ее, вытащил из кошелька деньги и уехал в гостиницу.

О связах Блэка со спецслужбами и ведении разведовательной деятельности не сообщалось.

Фото: Илья Аверьянов/РИА Новости Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока

Что говорит о нем бывшая девушка

«РБК Приморье» пишет, что потерпевшая не явилась на вынесение приговора, сославшись на то, что при виде Блэка испытывает душевные страдания.

Ващук рассказала, что встречалась с Гордоном несколько лет. Они познакомились в Южной Корее, где она работала хостесс в караоке-баре в городе Пхёнтхэк, где она представлялась Алексой. Его гарнизон располагался неподалеку. Девушка рассказала aif.ru, что уже в Корее возлюбленный регулярно бил ее, в том числе один раз — прямо во время разговора с его ребенком по видеосвязи.

В беседе с «Газета.Ru» Александра заявила, что считает срок для ее бывшего гуманным, но не верит, что тюрьма его исправит.

«Нет, тюрьма никому никогда не помогала. Он такой, какой есть: буйный, неуправляемый, не контролирующий себя. Если, конечно, сторона защиты не будет настаивать на лечении, на обследовании его. Я с ними об этом разговаривала, не знаю, что думает адвокат. Посидит он за наши налоги, за счет России покормится, поработает, русский подучит. Женщины, которые могут попасть под прицел, на четыре года свободны. Дальше будет то же самое, но это уже будет проблема Штатов», — заявила Ващук.

Что пишут западные СМИ про дело Блэка

Американские СМИ не верят в версию девушки и считают, что американский солдат не мог украсть у нее $100. Адвокаты жены Блэка настаивают, что никакой «политической интриги» в его деле нет.

При этом причины, по которым он в нарушение приказа полетел в Китай и во Владивосток, остаются неясными. Мать сержанта Мелоди Джонс заявила, что считает, что Александра «заманила» его во Владивосток.

«Мои материнские инстинкты говорят, что с ней что-то не так», — заявила она.

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