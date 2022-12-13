Sohu: в США назвали настоящую цель поддержки Киева Аналитик США Кордесман назвал «инвестициями» американскую помощь Киеву

Фото: Sgt. Nicholas Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поддержка Украины на самом деле является выгодными для США инвестициями, польза от которых будет выше затрат на них, пишет китайское издание Sohu со ссылкой на заявление американского аналитика Энтони Кордесмана. По словам эксперта, Штаты благодаря инвестициям в Украину укрепили зависимость Европы от самих себя, убедили членов НАТО в необходимости больших вложений в организацию, а также смогли улучшить собственные позиции в противостоянии с Китаем, сообщает «ПолитРоссия».

Ранее аналитик национальной безопасности США по ряду глобальных конфликтов и сотрудник Центра стратегических и международных исследований Энтони Кордесман опубликовал статью, в которой объяснил американцем, которые выступают против военной помощи Украине, что на данном этапе для Вашингтона целесообразно вкладывать в Украину средства.

Помощь США Украине — это инвестиции, выгоды от которых намного превышают их стоимость, — прокомментировали слова Кордесмана в китайском издании.

По словам Кордесмана, если Киеву не будет оказана помощь, то Вашингтон ждут стратегические потери: Киев потерпит поражение, Европа потеряет доверие к Штатам, а Швеция и Финляндия передумают присоединяться к НАТО.

Как пишет издание, сумма, потраченная США на помощь Украине, гораздо меньше средств, затраченных на афганскую кампанию за двадцать лет. $100 млрд, выделенных на поддержку Киева, являются небольшой суммой в сравнении с военным бюджетом США, который составляет $800 млрд, и государственным бюджетом в $5,87 млрд. При этом Кордесман уточнил, что США могут отказаться вкладываться в восстановление Украины, которое может обойтись в $500 млрд.

В американских СМИ ранее заявили, что оказание военной помощи Украине для США будет неуклонно расти в цене. Обозреватель Дэниел Майклс уточнил, что увеличивающиеся расходы на амуницию для украинской армии все чаще привлекают внимание западной общественности. Он также подчеркнул, что вопрос о том, имеются ли у западных сторонников Киева запасы и политическая стойкость для дальнейшего участия в конфликте, остается открытым.