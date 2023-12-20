«Согласен с Путиным»: Блинкен сделал неожиданное признание по Украине Блинкен согласился с Путиным в том, что помощь Вашингтона приоритетна для Киева

Президент России Владимир Путин прав в том, что постоянная поддержка США играет решающую роль для Украины, заявил на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте американский госсекретарь Энтони Блинкен. Политик в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь. Трансляция брифинга была опубликована на YouTube-канале ведомства.

В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы <...> солдаты и граждане Украины продолжали борьбу, — подчеркнул Блинкен.

Политик уточнил, что Украина продолжит получать от США поддержку в экономической, военной и демократической сферах. При этом Блинкен снова сказал, что 90% помощи в области безопасности, предоставленной Киеву, потратили в США.

Это пошло на пользу американскому бизнесу, рабочим, сообществам, укреплению оборонно-промышленной базы, — заявил госсекретарь.

Ранее Владимир Путин указал на зависимость Киева от западных поставок. Он заявил, что Украина сегодня почти никаких вооружений уже не производит, все им «привозят на халяву». Однако эта «халява заканчивается», отметил глава государства.

Вместе с тем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что заявления властей США об очередном пакете помощи Киеву — это «пропагандистская лапша», которую Вашингтон вешает на уши украинцам. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что 90% выделяемой Киеву помощи тратится на американской территории.

Он добавил, что Блинкен своим признанием украинцам «всю малину испортил». Азаров также выразил уверенность, что вся помощь США уже досконально распланирована в бюджете страны не без выгоды для Вашингтона.