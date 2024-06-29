Соцработница напала с пистолетом на подростка, которого ранее домогалась Соцработница угрожала пистолетом семье приемного ребенка из США

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Сотрудница социальной службы в штате Огайо угрожала мальчику, до которого ранее домогалась, сообщает Daily Mail. По информации издания, женщина ворвалась в дом к приемным родителям подростка и начала кричать, что они испортили ей жизнь.

Впервые полиция задержала 24-летнюю сотрудницу после совращения 13-летнего подростка. О преступлении рассказала приемная мать мальчика. При допросе в телефоне подозреваемой нашли переписку интимного характера, а также соответствующие фото и видео. Женщину арестовали, но выпустили под залог.

В этот период жизни она и ворвалась в дом семьи с пистолетом. После этого женщина была арестована второй раз.

Ранее сообщалось, что в Британии врач-анестезиолог Национальной службы здравоохранения тайно делал непристойные фотографии детей, которых он лечил. По данным СМИ, 46-летний специалист также снял женщину, которой делал наркоз. Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы. Как пишут издания, речь идет о докторе Эдварде Финне. Отмечается, что после того как правоохранители задержали преступника, ничего не подозревающий член его семьи обнаружил изображения детей на компьютере Финна.