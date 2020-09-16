Социологи проверили знания американцев о холокосте

https://static.news.ru/photo/267b754e-f833-11ea-b4cf-fa163e074e61_660.jpg Мемориал в Берлине Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

В США компания Shoen Cooperman Research по заказу Комиссии по еврейским материальным искам к Германии провела исследование, в рамках которого выяснила, хорошо ли жители Соединённых Штатов осведомлены о холокосте.

Оказалось, что 11% молодых американцев уверены, что в случившемся виноваты сами евреи. 63% знают, что нацистами было убито шесть миллионов евреев, 36% считают, что их погибло два миллиона или меньше. 48% респондентов не смогли назвать ни один из концлагерей или гетто, созданных в Европе во время холокоста, передаёт РИА Новости.

Возможно, одним из самых пугающих открытий этого исследования было то, что 11% опрошенных американцев-миллениалов и представителей поколения Z полагают, что евреи вызвали холокост, — отметили социологи.

64% опрошенных считают, что в школах обязательно нужно рассказывать о холокосте, 80% уверены, что усилия по образованию необходимы, чтобы избежать повторения трагедии.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек из 50 американских штатов. Также было проведено 200 интервью по телефону или в Интернете. В рамках исследования опрашивались молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет, выбранные случайным образом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти ФРГ решили усилить борьбу с оправданием массового уничтожения евреев гитлеровцами, заявили представители Международного альянса в память о холокосте (IHRA). Германия недавно стала участницей данной организации.