Фотографией российских солдат из почётного караула Преображенского полка проиллюстрировал опрос об отношении французов к письму военных об опасности гражданской войны Центр социальных исследований Harris.
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Эта же фотография иллюстрирует в интернете материалы о 154-м отдельном комендантском Преображенском полке.
Согласно данным опроса центра, подписантов письма поддерживают 58% респондентов.
По мнению участников опроса, законы Французской республики действуют не на всей территории государства — так полагают 86% респондентов. Ещё 84% считают, что в стране вырос уровень насилия.
Точку зрения о том, что борьба с расизмом в итоге привела к противоположному результату поддерживают 74% опрошенных. 73% убеждены, что всё это ведёт к расколу в обществе.
Кроме того, 49% не против вмешательства армии без приказа для обеспечения порядка и безопасности в стране.
На этой неделе в издании Valeurs actuelles было
Под открытым письмом подписались более 1000 действующих и отставных французских военных.