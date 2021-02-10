Социолог объяснил, почему республиканцы не могут противостоять Трампу

https://static.news.ru/photo/b74005ac-6c20-11eb-a510-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известный американский социолог Джон Зогби, партнёр фирмы John Zogby Strategies, заявил, что бывший президент США Дональд Трамп является проблемой для Республиканской партии. По его словам, она по-прежнему ему принадлежит.

Зогби в разговоре с РИА Новости напомнил о результатах опросов, которые говорят о том, что почти половина республиканцев считает «очень важным» сохранять лояльность Трампу, а 70% выступают против процесса по импичменту.

Социолог предположил, что Трамп, скорее всего, сможет баллотироваться и даже выиграть номинацию республиканцев, несмотря на вторую попытку импичмента.

Многое может измениться на протяжении последующих нескольких лет, но один факт остается фактом: он — проблема для партии в будущем. Республиканская партия не может жить ни с ним, ни без него, — подчеркнул Зогби.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенаторы Соединённых Штатов начали рассмотрение по существу импичмента Дональда Трампа. Первыми выступают представители стороны обвинения. Член Демократической партии Джейми Раскин отметил, что будут представлены доказательства, подтверждающие, что Трамп не просто оказался в гуще событий у Капитолия в Вашингтоне, а был их причиной.