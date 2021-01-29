Собаки будут выявлять заражённых COVID-19 на матчах в США

https://static.news.ru/photo/cc236b74-62fe-11eb-b1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служебные собаки будут выявлять заражённых COVID-19 людей на спортивных матчах в США.

Так, первым начнёт использовать собак баскетбольный клуб НБА «Майами Хит». Теперь все зрители на входе должны будут пройти мимо обученных животных, передаёт «Интерфакс».

При выявлении заболевания собака сядет рядом с заражённым человеком. Определение инфицированных лиц происходит посредством запаха. Некоторое время назад стало известно, что аналогично подготовленных собак планируют задействовать в Италии.

По состоянию на 30 января в США зафиксировано 26 512 193 случая заражения COVID-19. За последние сутки число заражённых выросло на 75 777 человек. Общее число смертей — 447 459, сегодня зафиксировано 1614 случаев. В активной фазе болезни находятся 9 865 162 человека, из них 24 963 в критическом состоянии. Полностью излечились от заболевания 16 199 572 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Норвегии продлило действие ограничений по COVID-19 до середины февраля, следует из сообщения пресс-службы норвежского кабмина.