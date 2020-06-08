Протесты против расизма в США и Европе затронули памятники. На юге Соединённых Штатов началась массовая кампания за снос монументов, посвящённых деятелям Конфедерации. В Великобритании толпа протестующих самостоятельно снесла памятник работорговцу Эдварду Колстону, а в Бельгии активисты борются за демонтаж монументов короля Леопольда II. Втягивание безмолвных статуй в политику, хорошо знакомое России, становится общемировым трендом.

По следам массовых протестов власти городов на юге США анонсировали демонтаж памятников конфедератам. В Ричмонде, штат Вирджиния, протестующие сами снесли статую генерала армии Конфедерации Картера Викхама. Власти штата с ними солидарны: губернатор Ральф Нортхам объявил, что Ричмонд вскоре избавится и от статуи генерала Роберта Ли в городском парке. В городе Александрия по соседству уже снесли памятник солдату-конфедерату. Аналогичные планы существуют или уже были воплощены в Джорджии, Арканзасе, Флориде, Алабаме, Теннесси, Северной Каролине и Техасе. В некоторых штатах также объявили о том, что переименуют улицы и общественные здания, которые до сих пор носят имена деятелей армии южан. Морским пехотинцам США отныне будет запрещено демонстрировать флаг Конфедерации.

Кампания за пересмотр наследия Гражданской войны идёт в США давно. Наиболее примечательный её эпизод — столкновения ультраправых активистов и атифашистов в Шарлоттсвилле в 2017 году. Это событие было спровоцировано планами властей снести памятник генералу Ли и вызвало широкий общественный резонанс. Противники такого шага считали военачальника неотъемлемой частью истории штата Вирджиния и американского Юга в целом, несмотря на то, что он боролся за сохранение рабства. Тем не менее противников монументов конфедератам в США с каждым годом становится всё больше и кампания по их сносу продолжилась даже после инцидента в Шарлоттсвилле. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда лишь ускорила этот процесс.

PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но если в США пересмотр исторического наследия работорговли идёт уже несколько лет, то в Европе он только начинается. Причём, с места в карьер, а точнее — в море. Активисты в британском Бристоле в ночь на 7 июня поставили точку в дискуссии о демонтаже памятника работорговцу и меценату Эдварду Колстону. Они собственноручно сняли его с постамента и сбросили в близлежащую гавань.

Колстон жил в XVIII веке и внёс большой вклад в процветание Бристоля — множество общественных зданий до сих пор носят его имя, как человека, финансировавшего их строительство. Проблема в том, что купец нажил своё состояние на торговле африканскими рабами. До сих пор городские власти не могли решить, что делать с наследием Колстона, поэтому толпа протестующих сделала выбор за них. Примечательно, что в ходе демонстраций в Великобритании пострадал даже памятник премьер-министру Уинстону Черчиллю, по поводу фигуры которого в стране ведётся гораздо меньше споров — на его постаменте написали «был расистом».





If the man who saved his country and the world from Hitler & the Nazis doesn't deserve a statue, who does? pic.twitter.com/OOdLH6i1q1 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) June 7, 2020

Митингующие в Бельгии тем временем оскверняют памятники королю Леопольду II и требуют их демонтировать. Дело в том, что именно Леопольд положил начало колонизации Конго в конце XIX века, причём в обход решения бельгийского парламента. Бельгийское Конго вошло в историю, как один из самых жестоких колониальных режимов. Коммерческие компании, работавшие там, устанавливали почти невыполнимые квоты на добычу каучука для местных жителей, обращённых в рабство. Невыполнение нормы каралось смертью, которая иногда заменялась на отрубание кистей рук. Жертвами казней, болезней и голода во время колониального правления в Конго, по разным оценкам, стали от 2 млн до 13 млн человек. Впрочем, до сих пор в Бельгии не считали это достаточным поводом для сноса статуй короля Леопольда II.

Однако в последние годы памятники всё чаще становятся элементом политики. С этим хорошо знакома Россия, которая годами протестует против демонтажа советских монументов Ленину и военачальникам в странах бывшего соцлагеря. Однако нынешняя волна демонстраций, вероятно, только усилит этот тренд, который может перекинуться с памятников работорговцам на монументы всех спорных исторических фигур.