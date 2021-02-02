Снегопад на востоке США унёс жизни четырёх американцев

https://static.news.ru/photo/bae665d8-6569-11eb-9bce-96000091f725_660.jpg Фото: Preston Ehrler/Global Look Press

Сильные снегопады на востоке США стали причиной смерти четырёх человек. Непогода привела не только к отмене рейсов, но и к гибели людей.

67-летняя женщина заблудилась во время метели в Аллентауне (штат Пенсильвания). В результате она скончалась от переохлаждения, не сумев добраться до тёплого помещения.

В это же время аварии из-за сильного снегопада унесли жизни ещё трёх человек. Одно ДТП произошло в штате Мэриленд, а ещё два — в Пенсильвании.

Снегопады привели к отмене сотен авиарейсов в аэропортах Нью-Йорка и соседнего штата Нью-Джерси. Высота снежного покрова в Ньютоне (штат Нью-Джерси) превысила 0,8 метра. Это самый высокий показатель на восточном побережье страны, сообщает NBC.

Вечером 31 января мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввёл в городе чрезвычайное положение из-за сильной непогоды. В Коннектикуте была отложена вакцинация десяти тысяч человек от новой коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что январь перевыполнил в 1,5 раза норму осадков в Москве. По предварительной информации, прирост показателей в столице за месяц составил 63 мм при обычных 42 мм.

Температура воздуха опустится до минус 7–9 градусов Цельсия. По данным синоптиков, самым снежным днём месяца в городе стало 14 января, высота снежного покрова выросла сразу на 10 см.