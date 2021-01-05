СМИ: заместитель советника Трампа подал в отставку на фоне беспорядков

https://static.news.ru/photo/85873062-50be-11eb-989e-fa163e074e61_660.jpg Мэтью Поттинджер Фото: Chen Jianli/Xinhua/Global Look Press

Заместитель советника Трампа по вопросам нацбезопасности Мэтью Поттинджер уходит в отставку из-за беспорядков в стране и реакции на них Белого дома. Об отставке чиновника сообщили источники американских СМИ.

Также отмечается, что ещё двое членов администрации Белого дома могут уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране. Вопрос об уходе со своих постов рассматривает помощник Трампа по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен, а также замглавы аппарата Белого дома Крис Лидделл, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США лишил главу аппарата вице-президента страны Марка Шорта права появляться в Белом доме после того, как вице-президент Майк Пенс отказался вмешаться в процесс утверждения итогов президентских выборов Конгрессом США. Шорт консультировал вице-президента по вопросам утверждения итогов президентских выборов, и, вероятно, именно он порекомендовал Пенсу не вмешиваться в процесс подведения итогов голосования, о чём ранее просил Трамп.

6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.