СМИ: заместитель советника Трампа подал в отставку на фоне беспорядков

Заместитель советника Трампа по вопросам нацбезопасности Мэтью Поттинджер уходит в отставку из-за беспорядков в стране и реакции на них Белого дома. Об отставке чиновника сообщили источники американских СМИ.
Также отмечается, что ещё двое членов администрации Белого дома могут уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране. Вопрос об уходе со своих постов рассматривает помощник Трампа по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен, а также замглавы аппарата Белого дома Крис Лидделл,
Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США лишил главу аппарата вице-президента страны Марка Шорта права появляться в Белом доме после того, как вице-президент Майк Пенс отказался вмешаться в процесс утверждения итогов президентских выборов Конгрессом США. Шорт консультировал вице-президента по вопросам утверждения итогов президентских выборов, и, вероятно, именно он порекомендовал Пенсу не вмешиваться в процесс подведения итогов голосования, о чём ранее просил Трамп.
6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.
Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.
Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.
После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.