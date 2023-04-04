СМИ выяснили причину упадка армии США Fox News: армию США приводят к упадку идеологическая обработка и политизация

Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Политизация армии, а также трансгендерная и расовая идеология администрации Байдена приводят вооруженные силы США к упадку. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News, член палаты представителей Майк Уолтц. Он также отметил, что армия не выполняет план по набору личного состава.

Согласно новому отчету, способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий, — сообщил Уолтц.

По его словам, в 2022 году ВС США не выполнили план по набору личного состава на 25%, а в текущем году, предположительно, недобор составит уже 50%. Кроме того, Уолтц подчеркнул, что доверие населения к вооруженным силам заметно снизилось.

По мнению журналиста. снижение всех показателей обусловлено чрезмерной политизацией военного руководства и «усиливающейся практикой воукизма» — поддержки цветного населения и представителей нетрадиционной ориентации. Уолтц заявил, в частности, что воук-идеология привела к снижению стандартов физической подготовки из-за стремления к равноправию.

Согласно заявлению Уолтца, в упадке ВС США виновата администрация президента Байдена и политика, ведущая к ослаблению армейских этических норм.

Ранее ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что американские войска потерпели бы сокрушительное поражение при столкновении с армией России. Такой же исход он предрек и в противостоянии с Китаем. По его словам, армия США ослабла из-за внедрения либеральной повестки в военную структуру.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение. что Вооруженные силы США не могут противостоять более сильному противнику, поэтому все конфликты, в которых они участвовали в последнее время, были локальными. Он отметил, что одним из преимуществ ВС РФ является превосходство по силе, так как у России есть большой мобилизационный ресурс, многие мужчины служили в армии и проходили военную службу.