СМИ: власти США согласовали новый пакет помощи из-за пандемии COVID-19

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Представители Республиканской и Демократической партий Соединённых Штатов Америки в сенате достигли соглашения о дополнительном пакете материальной помощи из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Документ теперь должен пройти через голосование в конгрессе.

Мероприятие состоится 20 декабря 2020 года. Политики не могут договориться по поводу мер экономической поддержки населения на протяжении нескольких месяцев. Они подразумевают как дополнительную компенсацию оставшимся без работы, так и выделение субсидий малому бизнесу, пишет газета Wall Street Journal. Объём средств может составить $900 млрд. Сумма включает увеличение пособия по безработице на $300 в неделю и выплаты физлицам на сумму $600.

Кроме того, власти собираются направить на финансирование школ дополнительные средства, а также помочь медработникам и малому бизнесу. Планируется, что кроме пакета документов по COVID-19 политики проголосуют за временный бюджет, чтобы избежать шатдауна — временного сокращения работы министерств в отсутствие данного документа.

Более 400 тысяч случаев (403 359) заражения COVID-19 за сутки зафиксировали в США, что значительно больше предыдущего максимума. Прежний антирекорд фиксировался 18 декабря. Тогда стало известно о 249 707 заболевших. С момента вспышки в США выявили более 17,4 млн заразившихся, более 313 тысяч человек скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США оказались парализованы перед величайшим эпидемиологическим кризисом в истории страны. Надежды американцев, связанные с тем, что власти бросят на борьбу с инфекцией огромные финансовые и интеллектуальные возможности, а также технологическую мощь, не оправдались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.