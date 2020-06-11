СМИ: власти США будут обязаны отчитываться о «поддержке Россией расистов»

https://static.news.ru/photo/fba2fe6c-ac30-11ea-891c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

В проект военного бюджета Соединённых Штатов на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября 2020 года) заложен пункт об обязанности властей страны отчитываться о результатах исследований иностранной поддержки расистских группировок в США и странах Европы. Составителями документа такая поддержка приписывается российской стороне.

Из документа следует, что должно «требовать составления доклада» о поддержке расистских и нацеленных на насилие по этническому признаку экстремистских группировок в США и Европе, «которые создают или способствуют росту угроз нацбезопасности, информационных войн и увеличивают риски для стабильности общества и демократических институтов», передаёт ТАСС со ссылкой на опубликованный на сайте Сената Конгресса документ комитета по делам вооружённых сил.

Комитет Сената Конгресса по делам вооружённых сил — орган, осуществляющий парламентский надзор над ВС США, Минобороны США и военными исследованиями.

Как писал NEWS.ru ранее, если нынешний американский лидер Дональд Трамп проиграет в президентской гонке и откажется покидать свой пост, то в стране произойдёт государственный переворот. Такое мнение высказал кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. По словам Байдена, среди военных есть его сторонники, которые не позволят, чтобы Соединённые Штаты превратили в милитаристское государство.