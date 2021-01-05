СМИ: в здании Капитолия произошла стрельба

https://static.news.ru/photo/4fed1f8e-505f-11eb-90a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из находящихся внутри здания конгресса митингующих получил огнестрельное ранение в грудь. Об этом сообщает телеканал PBS со ссылкой на источники.

Мы считаем заслуживающими доверия сообщения, что кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы [точно] не знаем, — заявила ведущая программы News Hour в прямом эфире.

Ранее стало известно, что протестующие против итогов выборов сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и окружили зал сената, который вынужден был прервать заседание. спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и мэр Вашингтона Мюриэль Баузер призвали Национальную гвардию очистить здание Капитолия от протестующих. В американской столице введён комендантский час, полиция задерживает митингующих.

Сегодня конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. Конгрессмен Пол Госар выступил против учёта голосов выборщиков штата Аризона, его поддержал сенатор Тед Круз. Вице-президент США Майк Пенс остановил общее заседание конгресса. Палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Как сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками заявил, что никогда не признает своё поражение на выборах.