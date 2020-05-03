СМИ: в США сомневаются в ценности «гуманитарной помощи» от России

https://static.news.ru/photo/f1489c32-8d55-11ea-b253-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Польза медицинского оборудования, переданного Россией США, вызвала сомнения у американской стороны, так как некоторые аппараты не рассчитаны на привычное для Штатов напряжение в электросетях.

Об этом пишет издание ABC News. Согласно его данным, РФ выставила США счёт на более $600 тыс. за поставленный груз. Американская сторона получила 45 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, 4 тыс. полностью закрывающих лицо противогазов с фильтрами, 15 тыс. респираторов, 80 тыс. упаковок антисептика для кожи, 30 тыс. хирургических перчаток и порядка 400 тыс. единиц медицинской одежды.

При этом полученные Штатами российские аппараты ИВЛ оказались рассчитаны на напряжение в электросетях 220 вольт. В США же сети рассчитаны на 110 вольт, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты готовы при необходимости предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан.