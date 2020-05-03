СМИ: в США сомневаются в ценности «гуманитарной помощи» от России

Польза медицинского оборудования, переданного Россией США, вызвала сомнения у американской стороны, так как некоторые аппараты не рассчитаны на привычное для Штатов напряжение в электросетях.
Об этом
При этом полученные Штатами российские аппараты ИВЛ оказались рассчитаны на напряжение в электросетях 220 вольт. В США же сети рассчитаны на 110 вольт,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты готовы при необходимости предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
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