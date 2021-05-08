Стало известно о возможных причинах развода Билла Гейтса с женой

https://static.news.ru/photo/c20e3c9c-b153-11eb-bbc9-96000091f725_660.jpg Мелинда Гейтс Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Супруга основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Мелинда начала бракоразводный процесс ещё два года назад. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Госпожа Гейтс консультировалась с адвокатами по разводам примерно за два года до того, как подала на развод с господином Гейтсом, заявив, что их брак безвозвратно разорван, — сообщает издание.

Причина развода не уточняется, однако по информации источников, Мелинда была обеспокоена контактами её мужа с осуждённым за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. По данным СМИ, она неоднократно созванивалась с бракоразводными консультантами в октябре 2019 года после того, как появились сообщения о встречах Гейтса с Эпштейном. Сам же Гейтс назвал эти встречи ошибкой и подчеркнул, что речь на них шла о благотворительности.

Ранее стало известно, что сразу же в день развода Мелинда Гейтс получила акции крупных компаний на сумму $1,8 млрд. Ей перешли 14,1 млн акций оператора железнодорожной сети Canadian National Railway стоимостью около $1,5 млрд, а также 2,94 млн акций американского автодилера AutoNation на сумму $309 млн. Что касается их общего благотворительного фонда Bill and Melinda Gates Foundation, пока что супруги намерены руководить делами совместно.

О разводе Билл Гейтс написал 3 мая в Twitter. Пара была в браке 27 лет. Основатель Microsoft уверяет, что решение развестись было совместным.