Стало известно о возможных причинах развода Билла Гейтса с женой

Супруга основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Мелинда начала бракоразводный процесс ещё два года назад. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
Госпожа Гейтс консультировалась с адвокатами по разводам примерно за два года до того, как подала на развод с господином Гейтсом, заявив, что их брак безвозвратно разорван, — сообщает издание.
Причина развода не уточняется, однако по информации источников, Мелинда была обеспокоена контактами её мужа с осуждённым за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. По данным СМИ, она неоднократно созванивалась с бракоразводными консультантами в октябре 2019 года после того, как появились сообщения о встречах Гейтса с Эпштейном. Сам же Гейтс назвал эти встречи ошибкой и подчеркнул, что речь на них шла о благотворительности.
Ранее стало известно, что сразу же в день развода Мелинда Гейтс получила акции крупных компаний на сумму $1,8 млрд. Ей перешли 14,1 млн акций оператора железнодорожной сети Canadian National Railway стоимостью около $1,5 млрд, а также 2,94 млн акций американского автодилера AutoNation на сумму $309 млн. Что касается их общего благотворительного фонда Bill and Melinda Gates Foundation, пока что супруги намерены руководить делами совместно.
О разводе Билл Гейтс написал 3 мая в Twitter. Пара была в браке 27 лет. Основатель Microsoft уверяет, что решение развестись было совместным.