СМИ узнали об успешном испытании гиперзвукового оружия в США Reuters: Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия

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Министерство обороны США провело успешные испытания кjмпонентов uиперзвукового оружия. Об этом сообщает агентство Reuters. По имеющимся данным, испытания прошли 26 октября в штате Вирджиния.

Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов гуперзвукового оружия в среду и помочь в разработке нового класса оружия, — говорится в сообщении агентства.

По данным Reuters, в ходе испытаний проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия. Также специалисты оценили так называемые «усовершенствованные материалы», устойчивые к нагреванию в «реалистичной гиперзвуковой среде».

Также журналист агентства опубликовал в соцсети кадры испытаний Пентагоном компонентов гиперзвукового оружия.

Ранее стало известно, что в настоящее время в США ведётся разработка средств борьбы против гиперзвукового оружия. Об этом 20 августа сообщила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс. Она отметила, что США имеет ряд концепций относительно того, как можно эффективно применять такое оружие, при этом они отличаются от представлений России и Китая по этому поводу.

В свою очередь заместитель министра армии США Гейб Камарилло заявил, что в Пентагоне рассчитывают поставить на вооружение американских военных первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года. Оно будет обладать «беспрецедентной скоростью и эффективностью», отметил он