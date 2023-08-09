СМИ узнали об изменениях в новой версии iOS от Apple CNBC: Apple в новой версии iOS переместит кнопку завершения вызова

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Американская компания Apple в новой версии программного обеспечения для iPhone намерена перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол смартфона, сообщает CNBC. По информации телеканала, ряд пользователей уже заявил, что им понадобится время, чтобы привыкнуть к подобному нововведению.

В бета-версиях iOS 17 Apple переместила кнопку «Завершить вызов». Теперь она перемещена в нижний правый угол вместо нахождения в нижней трети экрана по центру, — говорится в сообщении телеканала.

При этом в центральной части экрана в iOS 17 предполагается поместить кнопку переключения звонка на FaceTime и кнопку вызова панели с цифрами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новые смартфоны iPhone 15 получат новую программируемую кнопку, увеличенный экран, а также улучшенные камеру и процессор. По информации агентства, цена новых моделей за пределами США будет выше, чем стоимость прошлогодних моделей. Презентация iPhone 15 ожидается в сентябре текущего года.

В свою очередь эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец заявил, что iPhone 15 подорожает примерно на $100–150, если представить, что смартфон будет стоить $1200, то с учетом курса цена составит в районе 140—150 тысяч рублей. Он отметил, что со старта продаж цены обычно взлетают, поэтому стоимость iPhone 15 в 200 тысяч рублей выглядит вполне реальной.