СМИ узнали об изменении всех пунктов обвинения против Трампа «Yahoo»: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Портал Yahoo News сообщил, что офис окружного прокурора Элвина Брэгга переквалифицировал все 34 пункта обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа в уголовные. Об этом рассказал источник, знакомый с деталями следствия. По его словам, такая мера была принята на основании того, что действия Трампа якобы были направлены на сокрытие преступления.

Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 4 апреля в суде Манхэттена Трампу планируют предъявить по меньшей мере одно уголовное обвинение.

В материале также говорится, что в соответствии с положениями уголовного кодекса штата, преступление класса Е, связанное с подлогом деловых бумаг, может повлечь наказание до четырех лет лишения свободы. Однако подобный вариант развития событий маловероятен.

Ранее сам Трамп заявил, что 4 апреля в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам. Ни одно из них он не считает сюрпризом, говорится в комментарии политика в Telegram.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, которого ожидает предъявление судебных обвинений. Глава венгерского кабмина назвал американского политика «господином президентом» и призвал продолжать сражаться.