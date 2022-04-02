СМИ узнали о проблемах при рассмотрении санкций против РФ в Конгрессе США

СМИ узнали о проблемах при рассмотрении санкций против РФ в Конгрессе СШАWP: рассмотрение антироссийских инициатив по Украине застопорилось в Конгрессе США
В Конгрессе США застопорилось рассмотрение антироссийских законопроектов, внесённых в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post. Речь в документах идёт о запрете импорта российской нефти, отмене торговых преференций, предоставлении федеральному правительству крупных объёмов средств для преследования российских чиновников и предпринимателей, замораживании золотых резервов Москвы и разрешении использовать конфискованное имущество РФ для помощи Украине
По данным издания, проволочки
Тем не менее, издание допускает, что на следующей неделе по некоторым из антироссийских законопроектов всё же может пройти голосование.
«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Под ограничения попали крупнейшие российские банки, ряд государственных компаний, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.