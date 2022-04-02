СМИ узнали о проблемах при рассмотрении санкций против РФ в Конгрессе США

В Конгрессе США застопорилось рассмотрение антироссийских законопроектов, внесённых в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post. Речь в документах идёт о запрете импорта российской нефти, отмене торговых преференций, предоставлении федеральному правительству крупных объёмов средств для преследования российских чиновников и предпринимателей, замораживании золотых резервов Москвы и разрешении использовать конфискованное имущество РФ для помощи Украине

По данным издания, проволочки возникли из-за «бесчисленного множества причин бездействия законодателей», включающих в себя столкновение личных интересов, партийную политику и правила сената, «которые могут усложнить даже простые вопросы». Также причины могут заключаться и в «долгосрочном ослаблении» некогда активной роли конгресса в сферах внешней политики и национальной безопасности, а также с политической поляризацией вокруг этих тем.

Тем не менее, издание допускает, что на следующей неделе по некоторым из антироссийских законопроектов всё же может пройти голосование.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Под ограничения попали крупнейшие российские банки, ряд государственных компаний, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.