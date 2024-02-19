«Развал ВСУ»: СМИ узнали о попытках США спасти войска Украины Politico: США и их союзники пытаются предотвратить развал ВСУ

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и их союзники на Западе пытаются предотвратить развал Вооруженных сил Украины, который может произойти в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, пишет газета Politico со ссылкой на американских законодателей и осведомленных чиновников. По данным издания, уверенность в том, чего может добиться Украина, «находится на самом низком уровне за последние два года».

Сейчас план, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться, — говорится в публикации.

Politico отмечает, что на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности американские законодатели заверили союзников в одобрении палатой представителей помощи Киеву. Вместе с тем, конгрессмены опасаются вмешательства экс-президента США Дональда Трампа, способного помешать планам добиться нового финансирования, указано в материале. В свою очередь вице-президент США Камала Харрис в Мюнхене признала, что Вашингтон не имеет «плана Б» на случай провала плана о допфинансировании.

Один из представителей Верховной рады Украины признался, что Киев обеспокоен отсутствием лидерства со стороны Вашингтона в вопросах принятия пакета финансирования и отправки Штатами большего числа боеприпасов, включая дальнобойные снаряды. По сведениям издания, парламентарий только что вернулся с фронта и сказал, что нехватка боеприпасов приводит Украину к потерям позиций и солдат.

Ранее экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Штаты должны одобрить новый пакет помощи Украине и отправить в страну необходимое оружие, чтобы не посылать на конфликт своих военнослужащих. По ее словам, главе государства Джо Байдену также необходимо убедить население в том, что финансовая поддержка Киева крайне важна для Вашингтона.