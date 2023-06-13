СМИ узнали о попытках ЦРУ отговорить Киев от взрыва «Северных потоков» WSJ: власти США обращались к Украине с просьбой не атаковать «Северные потоки»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Диверсия на «Северных потоках»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США летом 2022 года получило информацию о том, что власти Украины намереваются повредить газопроводы «Северный поток». В этой связи за несколько недель до случившегося в последующем инцидента представители американского ведомства пытались оказать давление на Киев и просили отказаться от намеченных планов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали собеседники издания, ЦРУ обращалось к правительству Украины с просьбой отказаться от атаки на «Северные потоки» после того, как в ведомстве получили информацию о намерении Киева нарушить энергетическое сообщение между РФ и Европой.

Данные о готовящихся атаках США получили от службы военной разведки Нидерландов, представители которой сообщили, что украинская диверсионная группа намерена арендовать яхту на побережье Балтийского моря и с помощью водолазов заложить взрывчатку на четыре нитки газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

WSJ отмечает, что у ЦРУ после получения подобных сведений остались сомнения в том, что Киев способен осуществить подобную операцию.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Херш также допустил, что США рассматривали возможность взрывов на «Северных потоках» еще в конце 2021 года.