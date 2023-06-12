СМИ узнали о планах Трампа собрать $2 млн на предвыборную гонку в день суда Politico: Трамп намерен собрать $2 млн на президентскую гонку в день суда

Фото: IMAGO/Ron Sachs - CNP /MediaPunc/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший американский лидер Дональд Трамп намерен собрать $2 млн на президентскую гонку в день суда, сообщает Politico со ссылкой на копию приглашения на сбор пожертвований. Мероприятие пройдет 13 июня в принадлежащем политику гольф-клубе в Бедминстере через несколько часов после официального предъявления обвинений.

Сторонники, пожертвовавшие не менее $100 тысяч, примут участие в частном ужине при свечах. Те, кто пожертвует меньше, будут вознаграждены другими способами, в том числе возможностью сфотографироваться с Трампом и ВИП-приемом с избранными официальными лицами и специальными гостями, — говорится в материале.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил на своей странице в Twitter о «немыслимой» ситуации, когда действующий президент США Джо Байден предъявляет обвинения своему основному конкуренту на выборах 2024 года Трампу. Председатель нижней палаты конгресса возмутился, что Байден «на протяжении нескольких десятилетий» хранил секретные документы. Он выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул, что верит в верховенство закона.

11 июня Трамп заявил, что после своей победы на выборах в 2024 году он выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера Джо Байдена из Белого дома. Политик призвал своих избирателей выступить против «коррумпированного политического истеблишмента».