СМИ узнали о планах Трампа после ухода из Белого дома

https://static.news.ru/photo/68fa6fdc-56d5-11eb-bd75-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Уходящий президент США Дональд Трамп после 20 января, когда пройдёт инаугурация нового главы государства, намерен наслаждаться жизнью в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Переезд туда планируется накануне вступления в высокую должность Джо Байдена.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что Трамп собирается позвать с собой и сохранить в подчинении часть сотрудников Белого дома.

При этом поддержка Трампа в рядах собственной партии тает на глазах, и всё больше конгрессменов раздумывают над тем, чтобы осудить его в сенате. Трамп, вопреки обыкновению, после второго импичмента держится в стороне от публичного поля. Хотя на новую попытку отстранить его от власти миллиардер отреагировал необычным для него видеообращением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа, сделав его единственным в истории президентом США, подвергшимся этой процедуре дважды. Соответствующую резолюцию помимо демократов поддержали 10 республиканцев — ещё один исторический результат.