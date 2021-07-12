СМИ узнали о планах США предоставить Украине военную помощь на $750 млн

Администрация президента США Джо Байдена объявит о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму порядка $750 млн. Обнародование информации должно произойти 13 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с информацией.

Как рассказал один из собеседников агентства, в настоящий момент окончательное решение по пакету ещё не принято. Указывается, что финансирование военной помощи будет выделяться с привлечением полномочий главы государства — он может разрешить поставлять товары и услуги из запасов государства. не дожидаясь одобрения конгресса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США совместно с другими странами Запада работают над поставками Украине артиллерии. Она также рассказала, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провёл продолжительный телефонный разговор с должностными лицами в Киеве.

Также пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отправили Украине первую партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade производства американской компании AeroVironment. Точные модификации дронов названы не были, но, возможно, Киеву предоставили варианты, предназначенные для уничтожения танков и бронетехники.