СМИ узнали о других закладках наркотиков в Белом доме Fox News: секретная служба США дважды находила марихуану в Белом доме в 2022 году

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Секретная служба США в 2022 году дважды находила в Белом доме тайники с марихуаной. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные закрытого брифинга в конгрессе. Это мероприятие было посвящено расследованию дела о кокаине, который был обнаружен в здании администрации главы государства в начале июля текущего года.

По словам представителя секретной службы, «небольшое количество марихуаны» агенты находили в июле и сентябре 2022 года. При этом в Вашингтоне не считается преступлением хранение менее двух унций (56 граммов) марихуаны, но данное вещество запрещено на территории федеральной собственности.

В обоих случаях никто не был арестован, поскольку вес изъятой марихуаны не соответствовал законному порогу для предъявления федеральных обвинений. Марихуана была собрана и уничтожена, — сообщил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось о том, что кокаин нашли 2 июля в западном крыле Белого дома. Он лежал в помещении контрольно-пропускной службы в шкафу, где посетители оставляли мобильные телефоны на хранение. В этой же части здания находится офис президента США Джо Байдена и его помощников.

Пресс-служба президентской администрации утверждала, что компетентные органы разберутся в произошедшем, но расследование зашло в тупик. Ведомство, в задачу которого входит охрана первых лиц государства, не смогло выяснить, как наркотик появился в президентской резиденции.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.